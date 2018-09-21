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試射新式狙擊槍 普京展現殺手本色

2018-09-21 列印
　　俄羅斯總統普京周三展現狙擊手本色，在參觀AK-47之父卡拉什尼科夫公司期間，親自體驗最新款的SVCh-308半自動步槍，對接近二千呎外的靶子進行五次射擊，結果有三槍擊中目標。

　　戴護目鏡、穿著西裝的普京，先聽取工作人員的講解，然後戴上耳機，坐在桌前親自試射最新的狙擊槍。普京射出的五發子彈中，結果有三發子彈命中了一千九百六十八呎外的靶子。普京今次試射的是型號為SVCh-308的半自動狙擊步槍。這款槍去年曾在國際軍事科技論壇上首次亮相，隨即引起俄羅斯國防部和外界的關注。

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