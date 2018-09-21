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遊客坐臥地上 威尼斯擬須罰款

2018-09-21 列印
　　意大利威尼斯每日有六萬遊客到訪，帶給當地不少經濟效益，不過也衍生許多環境及衛生等問題。當地政府繼禁止餐廳出售「外賣食物」，並嚴禁遊客在街上邊走邊吃或用餐後，擬禁止遊客席地而坐或躺在地上。

　　禁止遊客坐臥地上的建議由市長布魯尼亞羅提出，違反禁令者罰款五十至五百歐羅（約四百五十七至四千五百六十八港元）不等。現行法例已禁止坐在紀念碑階梯或聖馬可廣場四周的門廊。新議案定於十月在市議會表決。

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