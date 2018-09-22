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越南國家主席陳大光病逝 終年61歲

2018-09-22 列印
　　越南官方電視台和電台周五報道，越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）因重病逝世，終年六十一歲。

  越南電視台報道：「陳大光患上重病，雖然得到國內及國際醫生和教授努力醫治，但於周五早上在醫院內去世。」陳大光是越南共產黨主要領導人之一，曾任越南公安部副部長、部長，擁有公安大將軍階，二○一六年四月起出任國家主席，任期五年。他在黨內的地位僅次於總書記阮富仲之後，坐第二把交椅。

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