聯合國大會防暗殺 紐約警向英取經
果農蝕讓細芒256GB 新iPhone開售 即日炒燶
蘋果iPhone及手錶新型號沒有太多新功能，早前預訂反應冷淡，昨天公開發售，炒家慘遇滑鐵盧。昨日只有兩新款機被炒起，大屏幕iPhone XS Max 512 GB炒高約一千元，細屏幕iPhone XS...
2018-09-22
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涉詐騙中國客赴法辦婚禮 台女逃逸半年終被捕
在法國擔任公務員的台裔女子韓麗芳因涉嫌欺詐中國客赴法辦婚禮，今年二月遭法國法院判刑四年，韓麗芳未出庭聆判，且失去音信，法院只好發出通緝令，逃逸大半年後，日前在法國南部被捕。 台籍女子韓麗芳（Lise Han），是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的情婦，也曾在市府任職。她涉嫌利用公務員身份，幕後操控婚姻顧問公司，經營中國遊客赴法國舉行浪漫婚禮，並藉此中飽私囊，被當地法院判處四年有期徒刑，其中緩刑一年，並需賠償圖爾市和圖爾大都會區約三十二萬歐羅，但她並未出庭且行蹤成謎。 據報，韓麗芳於當地周三在法國南部普羅旺斯及蔚藍海岸一帶的凡斯市被捕，目前被拘留在尼斯。五十六歲的韓...
2018-09-22
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藥店臨時工 疑與人爭執 美失常女槍殺三人後自轟
一名女子周四早上在美國最大連鎖藥店來德愛位於馬里蘭州一個貨倉內上班時，疑失常性開槍，殺死三人後吞槍自盡，另有數人受傷。警方正追查該名女子的背景及了解她殺人的動機。 哈里德縣警方發言人加勒說，涉嫌行兇的...
2018-09-22
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上源首批424萬入場
屯門近期有多個新盤陸續上架，其中萬科置業首個在港獨資發展的大型住宅項目掃管笏上源，以快打慢極速上載樓書及開放示範單位。發展商於昨日（21日）公佈首批231伙價單，包括一至三房戶，一房戶折實424.90...
2018-09-22
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資金回流成交增 港股闖兩萬八
美國經濟數據理想，加息已成定局，銀行股料會因息差擴闊受惠，股價率先起動。在銀行股帶動下，港股升475點，收報27953點，直逼28000點大關。港股連升四日，累積升幅達1021點，較本月12日的收市低位，反彈超過1600點，全數收復九月跌幅。資金流入港股，大市總成交增至1306億元，是今年七月初以來最大。 耀才證券研究部總監植耀輝認為，港匯轉強，反映資金流入香港，但貿易戰餘波仍是後市不明朗因素，預計港股短期阻力在28500點。 銀行股憧憬受惠加息 美國上周首次申領失業救濟金人數減少3000人，跌至20.1萬人，是1969年11月以來新低，並優於市場預期。經濟強勢推動...
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增續約籌碼 藍翼碌爆「卡」
上周傳出曼城認為史達寧獅子開大口，令雙方續約談判破裂，不過這名英格蘭國腳開季至今狀態大勇，領隊哥迪奧拿即呼籲會方盡快完成續約。此子今晚英超勢向管理層證明自己值得獲取高薪厚約，領軍作客擊敗勢頹的卡迪夫城，讓球主客和讓兩球照捧「客勝」。 （Now623台今晚10:00直播） 史達寧與曼城的合約將於兩年後屆滿，因此雙方上周就續約事宜展開談判。然而，彼此未能達成協議，皆因有傳史達寧要求將周薪由現時的十七萬鎊（約一百七十六萬港元）加至廿二萬鎊，但會方認為此子不值如此高薪。 事實上，這名廿三歲翼鋒開季至今表現出色，英超上陣四場取得三個士哥，與阿古路並列隊中聯賽首席射手，是藍月於...
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嬰兒用品 激抵價任掃
不知不覺，我的第二個寶寶快要出世了，雖然已是第二胎，但購物清單依然很多。今次特別推介一田百貨舉行的嬰兒用品展，產品種類眾多，包括嬰兒牀上用品、BB衣履，甚至連清潔用品都有，可一站式掃貨，非常方便！ ...
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舊愛陳家樂讚好演技 余香凝：多謝每個讚賞我的人
余香凝、廖子妤、邵音音、林耀聲和女友沙律、麥子樂等，前晚均有出席《特務戇J：神級歸位》首映活動。余香凝表示最鍾意自己一個入戲院睇戲，最怕就係坐旁邊的人食爆谷或傾偈。 問到會否像早前袁偉豪般開口...
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好好過日子——還是好地方
「山竹」颱風離開香港翌日，天空一直傳來飛機飛過的聲音，前一天積累的九百班航機要處理，正常的航班要起飛降落，香港國際機場在四十八小時之內，總共要應付二千班航機升降，頻繁程度令人咋舌。這麼高的效率，在世界上真是數一數二，這天晚上不停聽見航機在頭頂飛過——我家處在航道之下——作為香港人，真心感到驕傲。 颳風翌日打工仔上班，因為部份交通工具沒有恢復行駛，地鐵站人山人海，站裏排不下，人龍排到站外商場，有的站外面也人山人海，但都排隊，秩序井然。雖然排在隊裏的人心中都有怨氣，都很着急，但依然不忘秩序，這天有許多這種場面的照片，發上網去，內地網民見了無不嘖嘖稱奇，紛紛點讚。 雖說事後關於這...
2018-09-22
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賽日數據——有利高打王牌泥料
打完風，今日沙田賽事回復正常，賽前刨馬時間極充裕。查數據，騎練可聚焦潘頓與羅富全。原來上季至今，潘頓的泥戰勝出率達24%，今日三匹泥戰座騎都要留意。羅富全方面，今日七駒中有四匹是路程專家，總結上名率是...
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