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聯合國大會防暗殺 紐約警向英取經

2018-09-22 列印
　　聯合國大會周年會議本周在紐約聯合國總部大樓內揭幕，世界各國領袖將陸續到埗。紐約警方高度重視，特別提防有人進行類似在英國發生的落毒暗殺行動。雖然未有任何情報顯示有恐襲威脅，但紐約警方反恐部門高級官員米勒表示，已經與英國警方交流，了解如何防範有人利用軍事級武器例如神經毒劑，發動襲擊。

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