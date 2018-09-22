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兩韓戰美兵遺骸回家 特朗普盼家人釋懷

2018-09-22 列印
　　美國總統特朗普周四公佈兩名於一九五○至五三年間在韓戰中陣亡、最近獲北韓交還遺骸的美兵的姓名，分別是當年三十二歲的陸軍士官長麥丹尼爾（Charles H. McDaniel）和十九歲的陸軍一等兵瓊斯（William H. Jones。特朗普在 Twitter 發佈訊息說：「這些英雄已回國。願他們安息，期盼他們的家人也可以釋懷。」北韓於今年七月把五十五箱韓戰陣亡美兵遺骸交還給美國。



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