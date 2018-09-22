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「藏針」風波蔓延 澳超市停售縫衣針

2018-09-22 列印
　　澳洲繼士多啤梨、香蕉和蘋果後，連芒果和西蘭花也捲入藏針風波。隨著事件持續發酵，當地有超市宣佈在全國範圍內暫時停售縫衣針。同時，部份州府已懸賞十萬澳元緝兇。

  澳洲總理莫里森也表示，食物藏針事件的嚴重性猶如恐怖活動，計劃將此污染食物罪行的刑罰加重到十五年監禁。

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