《奪寶奇兵》博士牛仔帽 拍賣價逾50萬美元

美國影星夏里遜福在經典電影《奪寶奇兵》系列內飾演博士印第安納鍾斯（Indiana Jones）時所戴的一頂牛仔帽，周四在倫敦舉行的一個拍賣會上，以超過五十萬美元（約三百九十萬港元）高價賣出。



拍賣會上的六百多件拍賣品，都是過去四十年在一些賣座電影和經典電視劇裏見過的道具、服飾和其他值得珍藏的紀念品。不過，也不是全部都引起準買家的興趣。例如，在《星球大戰：帝國反擊戰》中的惡棍Han Solo所穿的一套外套，本來預期可叫價六十六萬五千美元（約五百一十八萬七千港元），但反應冷淡，無人肯承價，結果被收回。專門出售電影及電視劇道具的 Prop Store自二〇一四年起每年都舉行這個拍賣會，預計今年的總成交額可達三百五十萬鎊（三千六百多萬港元）。



