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梅根撐慈善食譜 母親陪伴打氣

2018-09-22 列印
　　英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根周四在倫敦肯辛頓宮，出席慈善食譜《Together: Our Community Cookbook》發佈會，該食譜為協助去年倫敦格倫費爾塔大廈火災災民籌款，梅根為新書寫序。梅根帶同母親拉格蘭一同出席，是她婚後首次與母親同場。拉格蘭出場時介紹自己時說：「各位好，我是梅根媽媽。」梅根在旁甜笑。據報災區的婦女建立社區廚房，為災民提供食物，梅根曾到廚房探訪為他們打氣。

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