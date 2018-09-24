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韓孤兒姊弟分散居美 34年後重聚

2018-09-24 列印
　　南韓首爾多年前一對姊弟被遺棄成孤兒，之後被不同的美國家庭領養，三十四年後，二人上周團聚，在機場相擁的場面感動許多網民。

　　當年只有四歲的姊姊阿蘭科（Renee Alanko）和兩歲的弟弟克拉特（Justin Kragt），於一九八四年被父親遺棄在首爾不同地方，之後二人成為孤兒，並分別被美國兩戶人收養。一直以來，兩人未有放棄過尋親，二○一四年弟弟參加DNA檢測，而姊姊則在二○○八年重返南韓，但沒進一步線索。幾經波折，二人終靠DNA檢測認親，上周在波特蘭國際機場重聚。

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