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夫人接托羨煞旁人 金正恩天池擺韓星「心心」手

2018-09-24 列印
　　北韓最高領導人金正恩上周與到訪平壤的南韓總統文在寅歷史性地登上白頭山，有指當日影大合照時，南韓代表團邀請金正恩擺韓流明星近來十分流行的「心心」手勢。

　　根據《韓聯社》報道，青瓦台發言人金宜謙表示，金正恩夫婦上周四登上白頭山時，獲邀跟南韓代表團以天池為背景影大合照，眾人擺出南韓明星擺的「心心」手勢，在代表團的「教導」後，金正恩成功學會做出這個人氣手勢，但似乎不太合心意：「為甚麼我的（手勢）看不出來是心心？」據青瓦台表示，當時陪伴金正恩在側的夫人李雪主隨即擺出用手接住心心手勢，恩愛之情，羨煞旁人。

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