根據《韓聯社》報道，青瓦台發言人金宜謙表示，金正恩夫婦上周四登上白頭山時，獲邀跟南韓代表團以天池為背景影大合照，眾人擺出南韓明星擺的「心心」手勢，在代表團的「教導」後，金正恩成功學會做出這個人氣手勢，但似乎不太合心意：「為甚麼我的（手勢）看不出來是心心？」據青瓦台表示，當時陪伴金正恩在側的夫人李雪主隨即擺出用手接住心心手勢，恩愛之情，羨煞旁人。
夫人接托羨煞旁人 金正恩天池擺韓星「心心」手
根據《韓聯社》報道，青瓦台發言人金宜謙表示，金正恩夫婦上周四登上白頭山時，獲邀跟南韓代表團以天池為背景影大合照，眾人擺出南韓明星擺的「心心」手勢，在代表團的「教導」後，金正恩成功學會做出這個人氣手勢，但似乎不太合心意：「為甚麼我的（手勢）看不出來是心心？」據青瓦台表示，當時陪伴金正恩在側的夫人李雪主隨即擺出用手接住心心手勢，恩愛之情，羨煞旁人。
運作大致暢順 有待磨合 高鐵通車日10甩漏
高鐵香港段昨天首日通車，運作大致暢順，卻出現最少十樣甩漏，包括有列車受天氣影響而延誤、電子票出問題、臨時改閘口、餐廳不足、中港口岸溝通不足及接駁交通未完善等。港鐵主席馬時亨表示，高鐵運作仍有不少地方須...
2018-09-24
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中國使館強烈譴責 瑞典電視台辱華
繼三名中國遊客被瑞典警察深夜「棄置墳場」的風波上升至外交層面後，瑞典電視台近日被指節目影射中國人隨處便溺，中國駐瑞典大使館批評主持人侮辱、攻擊中國，要求電視台道歉。同時，中國外交部再次提醒在瑞典的中國公民注意安全。 瑞典電視台上周五播放節目《瑞典新聞》，當中一段長一分三十秒的短片，內容包括諷刺中國遊客隨地大便、如廁後不洗手、中國人食狗肉等，又播放月初中國一家三口遊客被警員驅逐的片段，主持人嘲諷該名事主的母親喊叫，像英語的「kill me now（殺死我）」。中國駐瑞典大使館批評主持人言論惡毒、侮辱、攻擊中國，赤裸裸散播種族主義和排外主義，公然挑起煽動針對中國。 中國大使館又...
2018-09-24
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中國取消本周與美貿易談判
中美貿易戰升溫未見緩和，中美今日起針對彼此出口商品加徵新一輪關稅，繼有美媒指中國取消原定本周與美國的貿易談判，又有報道指北京內部有共識，待美國中期選舉結束後，或許才能與美國特朗普政府進行實質談判。 美國今日起再對二千億美元銷美中國貨品加徵關稅，中國也會同步向六百億美元美國商品徵稅反擊。《華爾街日報》報道指，負責中美經貿的中國副總理劉鶴已取消原定前往華盛頓與美方官員談判的計劃，原定為劉鶴出訪做準備的中層代表團亦不會訪美，意味新一輪貿易談判或告吹。 有報道又指，加上近日中方不滿美國國務院制裁中國軍方單位及相關負責人，北京內部已逐漸凝聚共識，在美國十一月中期選舉前，不與美方重啟談...
2018-09-24
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屋苑紛錄低價成交
大型新盤接連開售，二手觀望氣氛濃厚，過去兩日百大屋苑僅錄零星成交。市場消息透露，北角柏傲山5座低層D室，面積596呎，原以1900萬放盤，日前減價至1690萬連租約易手，呎價28356元，創屋苑二手造...
2018-09-24
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力擴太古坊商廈群 太古：壯大收租規模
太古地產（1972）總裁白德利接受訪問時指出，辦公室搬遷到非核心區成為趨勢，太地將再擴大在太古坊的商廈群，壯大收租資產規模。太地三年前開始在東南亞物色投資機會，而且在當地設立辦事處，目前在新加坡發展豪...
2018-09-24
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中風康復初露面 費Sir弗過魔將
曼聯傳奇領隊費格遜自五月初中風後，上周六突然現身奧脫褔球場作首次公開露面。僅事隔約五個月，費爵爺似乎已康復得七七八八，亦直言身體狀況良好，惟紅魔今場英超作東跟狼隊只打和1:1，仍未重拾在費爵爺領軍時的霸氣，比他老人家康復得還要慢。 七十六歲的費格遜於五月初突然腦出血，需要接受緊急手術。不過，這位一代名帥上周六突然親臨奧脫褔，自行下車步入球場，還邀請部份為他施手術的醫生一同觀戰，全場球迷在開賽前及第廿七分鐘（象徵費格遜領軍廿七年），兩度起立拍掌致敬。 主場觀戰 曼聯僅和 賽後接受曼聯官方電視台訪問對答如流，彷彿與患病前並無異樣。精神飽滿的他喜言：「我感覺極好，這是一趟...
2018-09-24
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東京遊戲展 PlayStation Classic迷你經典
懷舊遊戲風繼續吹，繼任天堂後Sony也湊熱鬧，日前宣佈12月3日（初代PlayStation誕生紀念日）限量推出復刻版迷你主機「PlayStation Classic」，並於今屆東京遊戲展場內首度展示...
2018-09-24
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《延禧》主角襲港慶中秋 「瓔珞」親民洗底 「傅恒」Cool爆現身
內地宮廷劇《延禧攻略》在兩岸三地掀起熱潮，無線邀來四位劇中人氣演員，包括「魏瓔珞」吳謹言、「富察皇后」秦嵐、「爾晴」蘇青和「傅恒」許凱，來港會合「嫻妃」佘詩曼今日齊錄影無線節目《延禧南巡》。吳謹言、許...
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社論——修補細窿 保高鐵快又爽
耗資逾八百億元興建的廣深港高鐵香港段，昨天通車，成為連繫中港兩地的重要集體運輸基建。由於高鐵涉及中港兩地多套系統的銜接，首天運作大致暢順，但也出現一些甩漏，實在所難免。現在要聚焦通車後乘客的使用意見，以客為本，作出調校。 高鐵運作繁複，實行一地兩檢，兩地須在人流管理、票務、電腦、通訊、安全等多個系統作出配合，牽一髮動全身。昨天出現的甩漏中，部份涉兩地人員溝通，例如人流的管制；亦有關票務系統，如太多乘客網上購票，到站內櫃台取票時大排長龍，甚至無法取票，延誤登車時間；亦發生供電受天雨影響事故，阻延部份列車行駛。 首日通車，沒出大亂子，未發生安全風險，是通車前頻密演習和人流測試的...
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老霍主力韻妙星
周三跑馬地夜賽，霍利時將派遣八駒出戰，陣仗之大，正跟兩周前的谷戰一樣，當夜霍利時順利憑「正本雄心」贏馬開齋。昨晨霍利時表示，馬季開鑼三星期後，廄內部分馬匹已經熱身，另有部分馬匹的狀態已逐漸操起，可冀望...
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