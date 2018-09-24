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美老伯攬貓甜睡照 為庇護所籌善款

2018-09-24 列印
　　美國威斯康辛州綠灣有一間專門收留有特殊需要寵物的庇護中心，經常有一位老伯伯入內，坐在或躺在沙發上攬着貓貓打瞌睡，十分溫馨。庇護中心的工作人員每次都替他拍照，近日更把照片上載到網上分享，網民反應熱烈，不少人慷慨捐款，短短數天內已為該庇護中心籌了三萬美元（約二十三萬四千港元）。

　　該名老伯伯是七十五歲退休西班牙語教師勞門，半年前開始進入那間庇護中心消磨時間，與該處的貓貓建立了感情。

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