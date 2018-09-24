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美Comcast300億英鎊收購Sky

2018-09-24 列印
　　美國有線電視巨擘Comcast出價超過三百億英鎊（逾三千億港元）收購英國天空廣播集團（Sky）。Comcast的出價，壓倒了國際傳媒大亨梅鐸領導的廿一世紀霍士和另一個競爭對手華特迪士尼。Sky已經建議股東接受Comcast的收購方案，形容是「極好的結果」，反映天空廣播機構的超凡價值。Sky現時擁有二千三百萬個付費用戶，並擁有英國超級聯賽的轉播權，是歐洲最賺錢的電視廣播機構之一。
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