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亞裔旅客瑞士粗暴逗弄天鵝

2018-09-26 列印
　　近日一段旅客逗弄天鵝的片段在網絡廣傳，令片中女子成「網紅」！有瑞士媒體報道，指有路人在盧塞恩天鵝廣場湖邊拍到該段影片，當中兩名說着普通話的中年亞裔女遊客，其中一人用紙幣逗天鵝，並作餵牠的動作，另一人在旁拍照。天鵝本能地啄走女遊客手中的紙幣，拍照中的女子隨即扼住天鵝頸部，搶回紙幣。

　　拍下影片的路人看到這一幕，不禁驚呼，而那地點設有「禁止餵食」的英語標示牌。

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