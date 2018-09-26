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紐總理帶B女聯國大會聽演講 韓團BTS籲年輕人忠於自己

2018-09-26 列印
　　據報道BTS與南韓第一夫人金正淑一同出席聯大在紐約舉行的活動「無限的一代」，活動旨在呼籲各國在二○三○年前應擴大對十到二十多歲年輕人的教育、栽培與投資。

  BTS成為首隊在聯大活動上發言的南韓藝人，隊長RM以自身經歷講起，又指男團BTS出道以來也經歷低潮，大部份成員試過非常絕望，RM更曾想過放棄。RM指自己也會犯錯，呼籲全世界青年真正的愛是從愛自己開始，勇於聆聽自己聲音。

　　此外，六月誕女的紐西蘭總理阿德恩周一帶著女兒出席聯合國大會，她在台上發言期間，其伴侶蓋福德在台下照顧女兒，宛如在聽母親「講故事」。

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