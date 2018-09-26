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葡萄牙現沉船殘骸 運載400年前明瓷香料

2018-09-26 列印
　　考古學家探索葡萄牙沿海地區時，發現一艘約有四百年歷史的沉船殘骸，相信船隻當時從印度載香料回程後，在里斯本附近沉沒，船上還發現載有中國明朝瓷器。

  這艘沉船在水面下約十二公尺處，潛水員在船內和周圍發現香料、九個刻有葡萄牙國徽的青銅炮管、中國陶瓷以及用作貨幣的貝殼，這是一種在殖民時代用來交易奴隸的貨幣。

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