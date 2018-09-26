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首架777客機退役

2018-09-26 列印
　　全球第一架波音777-200客機（B-HNL）退役，這架劃時代飛機於一九九四年出廠，曾是香港國泰航空旗艦客機之一，載客將近二十年，早前正式退役。這架客機退役後，捐給美國亞利桑那州圖森市的皮馬航空航天博物館，與逾三百五十架其他具歷史意義的飛機並列在博物館永久展出。

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