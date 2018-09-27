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﻿教宗首度回應中梵協議

2018-09-27 列印
　　梵蒂岡上周六與中國就主教任命簽署「臨時協議」，事件引起國際關注。教宗方濟各周二首次回應中梵協議，強調自己擁有任命中國主教的最終話事權，但亦承認協議可能會令只承認梵蒂岡權威的地下教會及天主教徒「受苦」。

　　教宗方濟各周二表示，他將與中方就主教任命的候選人進行對話，然後由他親自決定最終人選，「最後會由羅馬天主教會任命，由教宗任命，這點非常清楚。」
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