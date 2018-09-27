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﻿玩滑翔傘撞高壓電纜 俄情侶30米高墜地重傷

2018-09-27 列印
　　俄羅斯朱布加（Dzhubga）度假村一對情侶在海灘玩滑翔傘時，卻不慎碰到高壓電纜，兩人疑似昏迷，滑翔傘失去平衡在高空中不停打轉，最後雙雙從三十米高處墮地，二十一歲女子據稱受電擊致嚴重創傷，男子遭電擊墮地後全身多處骨折，目前仍未脫離危險期。

　　從現場拍攝的影片可見，情侶在玩滑翔傘時誤觸高壓電後，兩人的身體一度被電纜纏住，好不容易脫身後，滑翔傘卻不停在高空中打轉，還差點撞上沙灘上的建築物，幸好最後是墜落在沙灘上。

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