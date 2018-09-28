  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 國際

「女巨人」 五年變女神

2018-09-28 列印
　　台灣一名女子日前以「醜女五年變身計劃」為題發文，指自己從小是個「女巨人」，骨架大皮膚黑，中學後因考試壓力致滿臉痘痘。但在十八歲因一次韓星訪台，對方只跟身旁的日本歌迷玩得很開心，連看都沒看她一眼，令她體會到「男生都喜歡漂亮女孩的事實」，下定決心學化妝及保養。

  經過五年，台女終於找到適合自己的化妝方法，加上改善衣着及髮型，現成為了人人稱讚的「美女」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd