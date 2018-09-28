  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 國際

強颱潭美「大眼」 網民：似浴缸塞

2018-09-28 列印
  早前超強颱風「山竹」一張「風眼」改圖引來網民一笑，而日前國際太空站成功拍攝到強颱風「潭美」，環流相當廣闊，更可見「潭美」的風眼變成「大眼颱」，其中心位置出現雜亂的低雲。

  該張圖片引起各地網民廣傳，有人戲言「好像家裏浴室拔掉的塞」，有預測會吹襲日本沖繩，有網民希望「天佑日本」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd