  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 國際

騎野生巨鱷拍照 遊澳洲丹麥客被斥鹵莽

2018-09-28 列印
　　近日一名丹麥遊客在澳洲北領地的一個野生動物公園遊覽時，騎上一條六百五十公斤重的鹹水鱷背上拍照，上載社交網絡，引起當局注意。據報道，二十二歲的詹森畢業於野生動物管理專業，他日前遊野生動物公園時，用小袋鼠的屍體給一條長四點七米的野生鹹水鱷餵食，然後騎到了巨鱷背上。當地專家表示：「鹹水鱷是有潛在危險的巨型動物，影片中顯示的行為是危險和鹵莽的，我們不支持這種與鱷魚的交流方式。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd