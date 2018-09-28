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梅根首次單獨出席活動 下車關門惹網民熱議

2018-09-28 列印
        英國薩塞克斯公爵夫人梅根周三前往英國皇家藝術學院出席一項活動，是自從她嫁給哈里王子後，第一次單獨進行公開酬酢活動，不過一個關車門的動作，惹來網民有讚有彈。因為有記者拍到梅根下車時，自己動手關車門，許多人看不慣皇室成員這樣做。有網民批評梅根有失身份，不識大體，也有人稱讚梅根夠貼地及謙卑，很親民。一些網民開玩笑說，專責替皇室成員開關車門的人可能失業了。

  英國禮儀專家威廉漢森解釋，梅根的動作實際上並不符合皇室禮節，「如果妳是王室成員或政府高層官員，通常會有個人替妳開、關車門。」但並不是為了抬高身份，強調是基於保安因素。
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