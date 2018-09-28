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蓬佩奧下月訪平壤 促朝鮮半島無核化

2018-09-28 列印
　　美國國務院昨日發聲明指出，國務卿蓬佩奧將於下月訪問平壤，在第二次「特金會」舉行之前，商討朝鮮半島非核化工作。國務院在聲明中表示，蓬佩奧與北韓外交部長李容浩在紐約舉行的聯合國大會中作場邊會晤，並接受有關邀請。

　　另外，美國總統特朗普表示，美國和北韓之間的關係非常良好，他很快就會宣佈下次與北韓領導人金正恩舉行會談的時間和地點。

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