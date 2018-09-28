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美準大法官性醜聞 第三女子現身指控

2018-09-28 列印
　　繼福特和拉米雷斯之後，有第三名女子斯韋特尼克出面，指控獲提名出任美國最高法院大法官的卡瓦諾在上世紀八十年代作出不恰當性行為。斯韋特尼克說，在一九八一至八三年間在華盛頓地區參加過超過十個派對，卡瓦諾都在場。一些男孩子排隊羞辱女孩子，她形容那些行為是「輪姦」。她謂：「我是其中一次『輪姦」的受害人，卡瓦諾都在場。我在非自願下就範，無能力反抗。我相信當時被人落了藥，如興奮劑之類。」

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