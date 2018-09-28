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俄雙面間諜中毒案 英指一疑犯為將領

2018-09-28 列印
　　俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾和他的女兒尤利亞數月前在英格蘭索爾茲伯里市被人用軍事級「諾維喬克」神經毒劑擊襲擊一案，早前被英國當局點名的兩名嫌疑俄羅斯人，其中的博希洛夫被指為俄羅斯軍事情報局（GRU）上校，且曾獲得俄羅斯總統普京嘉許。

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