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鞋頭尖鑲15克圓鑽 售價1.3億的高跟鞋

2018-09-29 列印
　　雖然高跟鞋是女孩的恩物，但價值一億元的高跟鞋卻不是每人都負擔得起。杜拜一個時尚品牌昨天展出一雙號稱全球最貴的鍍金細高跟鞋，上頭鑲有數百顆鑽石，光彩奪目，要價令人咋舌，要一千七百萬美元（約一點三億）。提供珠寶的Passion Jewellers執行長卡拉強達尼（Hemant Karamchandani）表示：「杜拜是百萬和億萬富豪之城，我們將這裏和整個波斯灣地區視為潛在市場。」

　　據「每日郵報」報道，在全球部份主要時尚品牌難以賣出高端服裝之際，時尚品牌Jada Dubai今天展示一雙鍍金皮製細高跟鞋，上頭鑲有眾多閃亮鑽石。兩隻鞋的尖頭處附近，還各有一顆十五克拉的D級無瑕圓形鑽，光彩奪目。



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