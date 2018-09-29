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俄女立iPhone墓碑

2018-09-29 列印
　　俄羅斯一名二十五歲女子沙梅伊娃（Rita Shameeva）不幸離世，其家人花盡心思為她打造非常引人注目的墓碑，成為墳場焦點，因為她的墓碑外觀像一部一點五米（五呎）高的超巨型iPhone，像真度非常高。有到現場拜祭的人士，看見如此真實的手機，還以為自己有幻覺。

　　二○一六年一月，沙梅伊娃（Rita Shameeva）不幸過世，其墓碑用玄武岩建造，高一點五米，墓碑正面其肖像以手機牆紙（wallpaper）顯示，「機背」更有蘋果的標誌。對於女兒的奇特墓碑，她父親雷斯（Rais）不肯向傳媒透露更多詳情。

　　墓碑估計由西伯利亞一間殯葬公司製造，設計師卡沃克（Pavel Kalyuk）曾建造一個類似的墓碑作為廣告噱頭。

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