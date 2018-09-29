女教授堅稱卡瓦諾涉性侵

稱三十六年前遭受美國最高法院大法官提名人卡瓦諾（見圖）性侵犯的加州大學女教授福特，周四在參議院司法委員會的八小時聽證會作供時稱，事發於於一九八二年，當時她只有十五歲，卡瓦諾十七歲，兩人在馬里蘭州參加一個聚會。福特稱：「布雷特（即卡瓦諾）摸我，企圖脫去我的衣服，但他不易得手，因為他喝醉了，而我當時在外衣底下還穿了一件頭的浴衣。我相信他會強姦我，我試圖大叫救命……」接着，卡瓦諾掩着她的嘴，制止她再叫。



民主黨議員德賓問福特：「你相信是卡瓦諾襲擊你？肯定程度有幾多？」福特回答道：「百分之百。」卡瓦諾作供時憤怒地否認，更一度哽咽及忍着淚。聽證會結束後，特朗普在 Twitter發佈訊息說批評。民主黨人假仁假義，並稱「法官卡瓦諾已確切地向美國人顯示出，我為何提名他（出任高院大法官）。」



