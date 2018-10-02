僅三分一國民投票 ﻿馬其頓﻿﻿改國名未達門檻﻿

馬其頓周日舉行改國名公投，結果顯示，超過九成投票的選民支持把國名改為「北馬其頓共和國」。不過，投票率只有約百分之三十七，未能達到有效公投的百分之五十門檻。但總理扎埃夫（Zoran Zaev）宣佈公投是「民主及『歐洲馬其頓』的成功」，呼籲國會確認公投結果，又指若公投結果未能獲得國會三分之二議員的支持，他會提早大選。



點票結果顯示，百分之九十一點三選民支持更改國名，只有百分之五點七人反對。但全國一百八十萬名選民中，僅三分一人前往投票，投票率只有百分之三十六點八，未達到有效公投的百分之五十門檻。儘管如此，總理扎埃夫仍強調今次公投結果是民主的勝利，是作為歐洲一員的馬其頓的勝利。扎埃夫沒有提到低投票率，只指投票的市民都支持更改國名，而他們的意願必須受到尊重。他又強調不會出現比六月與希臘簽訂的協議更好的結果。他要求國會議員聽取選民的聲音；又指若未能獲得國會三分之二議員的支持，他會提前大選。



