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﻿特朗普女顧問 康韋自爆曾遭性侵

2018-10-02 列印
　　美國最高法院大法官提名人選卡瓦諾被指性侵犯女性，現正接受聯邦調查局（FBI）調查，參議院對其提名的全體表決亦要為此押後一周。白宮高級顧問康韋周日接受訪問時為卡瓦諾辯護，聲稱自己也是性侵受害人，對其他受害者深感同情。

　　康韋接受美國有線新聞網絡（CNN）《State of the Union》訪問時認為，反對卡瓦諾提名者錯誤地將提名政治化，變成「#MeToo」運動的一場集會。她續指，媒體和其他人經常按自己的政治立場，以不同方式對待受害者。她表示：「坦白說，我對性侵、性騷擾和強暴的受害人深表同情。」這時，她哽咽了一會，接着說道：「我是性侵的受害人。我不希望卡瓦諾、塔珀（CNN名主持）、（共和黨參議員）弗拉克或是任何人，為這種事負責。妳必須為妳自己的行為負責。」她未有透露更多詳情，但認為女性對這些行為感到的憤怒，不應影響到卡瓦諾的提名。
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