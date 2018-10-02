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美加限期前達成共識 組成美墨加貿易協議

2018-10-02 列印
　　美國總統特朗普在貿易戰上再贏一仗。繼早前與墨西哥達成雙邊貿易協議後，美國與加拿大周日在限期前達成協議，為新的美國、加拿大及墨西哥三邊貿易協定鋪路，令三國可維持自由貿易。美加發表聯合聲明，確認達成全新的《美國－墨西哥－加拿大協定》（USMCA），以取代一九九四年簽訂的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

  新版協議將放寬美國進入加國乳品市場，而加國亦將豁免於美國可能課徵的汽車關稅。根據新的協議，加拿大同意向美國開放百分之三點五的乳品市場。加國政府過往非常保護乳業，國內乳品市場一年規模高達一百六十億美元（一千二百四十八億港元），奶農因此憂慮新協議對本土市場有負面影響，故政府準備好向受影響奶農提供補貼。

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