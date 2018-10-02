掃雷工作啟動後，南韓、北韓、聯合國軍司令部將啟動三邊協商機制，討論板門店解除武裝後的勤務規則、雙方非武裝軍人的近距離聯合警備規定、防止遊客等平民越線偷渡等事宜。為此，兩韓軍隊周一起在板門店聯合警備區和非軍事區鐵原郡箭頭山，分別開啟地雷清除工作。
兩韓落實《板門店宣言》 展開非軍事區掃雷
掃雷工作啟動後，南韓、北韓、聯合國軍司令部將啟動三邊協商機制，討論板門店解除武裝後的勤務規則、雙方非武裝軍人的近距離聯合警備規定、防止遊客等平民越線偷渡等事宜。為此，兩韓軍隊周一起在板門店聯合警備區和非軍事區鐵原郡箭頭山，分別開啟地雷清除工作。
西九站毗鄰商場人頭湧湧 黃金周消費勁 來港高鐵班班爆
十‧一國慶黃金周長假期昨天開始，大批內地旅客乘高鐵來港消費。港鐵主席馬時亨預計，昨日是高鐵開通九日以來第一個高峰期，約八萬人次乘高鐵出入境，達到平日上限目標。有旅遊業界形容，十‧一入境人次相當理想，預...
2018-10-02
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十‧一黃金周高速公路大塞車
內地民眾開始他們的十‧一長假，紛紛開車四出自駕遊，當開上高速公路，便大排車龍。一名從浙江開車到山東的司機，一上公路便塞車，開了一晚才到江蘇，他說踩煞車掣踩到襪子都穿窿。多條出北京的高速公路都發生意外，...
2018-10-02
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僅三分一國民投票 馬其頓改國名未達門檻
馬其頓周日舉行改國名公投，結果顯示，超過九成投票的選民支持把國名改為「北馬其頓共和國」。不過，投票率只有約百分之三十七，未能達到有效公投的百分之五十門檻。但總理扎埃夫（Zoran Zaev）宣佈公投是「民主及『歐洲馬其頓』的成功」，呼籲國會確認公投結果，又指若公投結果未能獲得國會三分之二議員的支持，他會提早大選。 點票結果顯示，百分之九十一點三選民支持更改國名，只有百分之五點七人反對。但全國一百八十萬名選民中，僅三分一人前往投票，投票率只有百分之三十六點八，未達到有效公投的百分之五十門檻。儘管如此，總理扎埃夫仍強調今次公投結果是民主的勝利，是作為歐洲一員的馬其頓的勝利。扎埃...
2018-10-02
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屋苑連錄議價成交
據星島地產網報道，近期市場受多項利淡因素困擾，觀望氣氛持續濃厚，造成二手市場交投「冰封」。綜合市場消息指出，20大屋苑9月共錄89宗成交，較8月的178宗，大幅下跌約五成；同時，藍籌屋苑議幅持續擴闊，其中，沙田第一城三房戶以750萬成交，天水圍嘉湖山莊高層戶亦以570萬易主。 嘉湖減價9%易手 中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城11座中層C室，面積484方呎，三房間隔，開價755萬，及後減價5萬，以750萬獲承接，呎價15496元，屬市價水平。 中原副區域營業經理伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居5座高層D室，面積551方呎，三房間隔，早前以628萬放盤，及後減價至570萬獲承...
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Tesla和解 大漲17% 美加達成協議 杜指升192點
美國、墨西哥和加拿大達成新貿易協議（USMCA），化解相關貿易戰憂慮，利好投資氣氛，美股昨日早段高開，杜瓊斯工業平均指數早段曾升逾200點，見26668點。標指向上，升17點；納指升57點，報8103...
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英超敗軍 歐聯忘讓 頹魔難獵「蝠」
曼聯近三場各賽事未嚐一勝，領隊摩連奴帥位大受壓力，球員面對內憂外患的處境也顯得無甚朝氣，今晚歐聯H組主場面對剛在西甲打開勝利之門的華倫西亞沒有勝算，可敲讓球主客和受讓一球「客勝」。（Now643、有線602、662台周三凌晨3:00直播） 繼上周中英格蘭聯賽盃第三圈互射十二碼遭打比郡7:8淘汰出局後，上周六英超又作客1:3不敵韋斯咸，近三場不同賽事連同加時互射十二碼只有一和兩負，摩連奴帥位已經響起警號。也許受「狂人」與中場保羅普巴的不和而影響軍心，一眾紅魔球員場上表現沉寂，盧卡古、安東尼馬迪爾等鋒將都不在狀態，大大削弱球隊火力。 將帥不和 軍心欠穩 相反，華倫西亞上...
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文青聚集熱點 特色Cafe落滬
上海近年湧現性價比高又設計漂亮的Cafe，成為不少網紅和文青的聚集熱點，論近期最紅的非去年12月開幕的星巴克臻選上海烘焙工坊（Starbucks Reserve Roastery Shanghai）莫...
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馮德倫人肉速遞返港 舒淇快閃巡舖 心急見老公
相識廿年、拍拖4年嘅舒淇和馮德倫(Stephen)，前年9月初在布拉格拍攝電影《俠盜聯盟》時，突自爆婚訊，轟動全城。轉眼到咗二人結婚兩周年嘞！日前Stephen執導完Netflix新劇《Wu Assa...
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社論——超前規劃 接滾滾人流
內地十‧一黃金周長假期昨天開始，通車九日的高鐵，迎來首個達標的日子，乘客量達到預期的八萬人次。同一時間，皇崗口岸入境大排長龍，不少內地人來港遊玩消費，市面一片興旺。隨著港珠澳大橋最快在本年底前通車，中港另一交通經脈又打通，將帶動大批內地訪客來港，政府和各行業要有超前規劃意識，加大各方面的接待能力，避免出現過往旅客過度擠擁的問題。 港鐵主席馬時亨昨天滿有信心地表示，預計乘高鐵客量持續增加，大家不用太擔心通車初期客量偏低問題，反而幾年後車站會否被認為太細。這番談話，反映了積極準備未來的心態。 中港下一個重要跨境基建——港珠澳大橋，快將開通，大嶼山接駁道路系統能否承擔新的汽車流量...
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輝灑自如——向外挑戰 值得鼓勵
「幸運如意」代表香港遠征日本短途馬錦標，結果在陣上受傷收停，雖然無法延續競賽壽命，不幸中之大幸是能保住性命。 當然筆者也認同，今季才安排「幸運如意」遠征並非好的時機，畢竟馬兒盛年已過是不爭的事實，亦有朋友指出，中年馬的勞損已比較嚴重，受傷機會亦大增，但記住這並不跟遠征與否有直接關係，即使留在香港，機會也是均等的。 香港馬口不多，位處金字塔頂端的精英賽駒也就更少，而且本地賽事獎金高，也令馬主安排愛駒遠征意欲減低，這是無可厚非的。 但若要和世界接軌，適當的向外挑戰也是必須，我們不能因為有機會出意外而投鼠忌器，像早前的「藍天堡馬」在韓國成功爭取出路便是好例子，未來更有機會遠征杜拜...
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