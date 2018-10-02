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兩韓落實《板門店宣言》 展開非軍事區掃雷

2018-10-02 列印
■南北韓軍隊在箭頭山展開地雷拆除工作。網上圖片
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　　南北韓軍隊周一展開非軍事區的地雷拆除工作。這是為落實兩韓《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》的第一項措施。據南韓軍方早前透露，非軍事區南韓方的地雷區總面積多達一百一十多平方公里，至少要耗時二百年才能完全清除地雷。根據協議，兩韓在各自領土進行為期二十天的掃雷工作。

  掃雷工作啟動後，南韓、北韓、聯合國軍司令部將啟動三邊協商機制，討論板門店解除武裝後的勤務規則、雙方非武裝軍人的近距離聯合警備規定、防止遊客等平民越線偷渡等事宜。為此，兩韓軍隊周一起在板門店聯合警備區和非軍事區鐵原郡箭頭山，分別開啟地雷清除工作。

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