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一歲大豐山犬 將主青瓦台 金正恩送國犬予南韓總統

2018-10-02 列印
　　北韓領袖金正恩贈送一對北韓豐山犬予南韓總統文在寅，紀念兩人在平壤舉行高峰會。 北韓當局還贈送了三公斤飼料，以保證這對豐山犬能夠更好適應新環境。該對一歲大的白色雌雄豐山犬上周四經板門店抵達南韓，將會入住青瓦台總統府，與文在寅領養的第一狗Tori一起生活。上月中，金正恩與文在寅在平壤會面時，金正恩提出以狗隻作禮物。

　　文金兩人四月在板門店首度會面，當時金正恩也跨越兩韓邊界。到五月，兩人在板門店朝方一側「統一閣」舉行第二次「文金會」時，朝方贈予以白頭山為背景的油畫裏，也有豐山犬。上月十八日文在寅訪問平壤三天，舉行兩人的第三度峰會。
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