  • 2018年10月2日 星期二
  • 27º
  • 63%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 國際

威廉王子訪非七日： 凱特嫉妒我不被孩子擾眠

2018-10-02 列印
　　英國威廉王子周日換上一身軍服，到非洲肯尼亞探望英軍，期間還在首都內羅畢參與一項軍事訓練，又到訪當地一所學校，和小學生踢波，向當地學生大派足球小禮物。　

　　威廉此次在非洲訪問七天，夫人凱特並沒有陪同出訪。他在演講中開玩笑地說：「她是非常妒忌我的，因為這星期我將不被孩子騷擾我睡眠時間。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd