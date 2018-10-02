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三書揭特朗普政府內幕 售逾500萬本

2018-10-02 列印
　　在短短九個月內，美國記者作家沃爾夫的《火與怒：特朗普白宮內幕》、美國聯邦調查局（FBI）前任局長科米的《更高的忠誠：真相、謊言和領導》，以及伍德沃德新作《恐懼：特朗普在白宮》，大受讀者歡迎，據報總計售出超過五百萬本。

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