齊奪諾貝爾物理學獎 美加法學者研激光學

二○一八年諾貝爾物理學獎由美國、法國、加拿大三名研究激光物理學學者獲得，分別為阿什金（Arthur Ashkin）、穆魯（Gérard Mourou）及斯特里克蘭（Donna Strickland）。瑞典皇家科學院表示，三人在激光物理領域取得突破性發明。阿什金將獲得五十萬美元獎金，其餘五十萬由另兩位瓜分。



阿什金現年九十六歲，是諾貝爾獎最年長的得獎人，他發明的光鑷工具能夠夾住微小物，利用激光光束來抓取粒子，原子以及分子，用來檢驗和操控病毒，但不會令細菌受損。穆魯和斯特里克蘭的科研突破為實現更短及能量更高的激光脈衝打下基礎，方便日後工業及醫學上應用。



歷來第三位女性獲獎



斯特里克蘭是歷來第三位獲諾貝爾物理學獎的女科學家，亦是三年來首位榮獲諾貝爾獎的女性。她表示獲獎後第一反應是難以置信，並對成為少數獲得諾貝爾獎的女性而感到榮幸。



