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全球領導人信任度調查 特朗普低於習近平普京

2018-10-03 列印
　　一項國際調查發現，美國總統特朗普上台超過一年後，美國的國家形象受到重創，動搖全球民眾對於美國領導階層的信心。受訪者對特朗普的信心，低於其他大國領導人，包括中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京。

　皮尤研究中心（Pew Research Center）今年五月至八月在全球二十五個國家進行調查，顯示多達七成的受訪者表示對特朗普缺乏信心，僅有兩成七的受訪者信任特朗普處理國際事務，這項數字低於習近平的三成四，以及普京的三成。



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