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英公主尤金妮婭結婚 紀念瓷器無新郎名

2018-10-03 列印
　　英國皇室尤金妮婭公主（Princess Eugenie）下星期五出嫁，皇室推出紀念瓷器。瓷器上印有尤金妮婭公主名字的「E」字和象徵皇室的皇冠，惟眼利網民發現瓷器並無印有新郎的名字。

　　原來據皇室規矩，公主有權使用皇冠，但她的未婚夫因平民身份，則不可使用皇冠。不過，杯子另一邊、沒印皇冠的那邊和杯底都印有「J」字，代表公主的未婚夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）。

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