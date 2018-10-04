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再有女科學家獲殊榮 ﻿三學者﻿﻿奪諾貝爾化學獎﻿

2018-10-04 列印
　　二○一八年諾貝爾獎昨日（三日）公佈化學獎得主，今年有三人獲獎，分別由阿諾爾德（Frances H. Arnold）、史密斯（George P. Smith）及溫特（Sir Gregory P. Winter） 共同奪得，是今屆繼物理學獎後，再有女性科學家獲獎。三人可分享九百萬瑞典克朗（約七百八十五萬港元）獎金。

　　阿諾爾德研究的「酶定向進化」，獲得九百萬瑞典克朗（約七百八十五萬港元）的一半獎金，即四百五十萬瑞典克朗（約三百九十二萬港元）。

  有關研究是首次進行酵素（酶）的定向進化，這些酵素是催化化學反應的蛋白質，不論是在生質燃料或藥品，都能藉由定向進化的酵素製造出來。另一半獎金由史密斯和溫特專攻的「勝肽及抗體之噬菌體展示技術」平分。兩人發現噬菌體可用於「進化」蛋白質、製成新型藥物，對於治療毒素、自體免疫疾病與癌症都能有所幫助。

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