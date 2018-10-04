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美卿本月晤金正恩商非核化

2018-10-04 列印
　　國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）昨天在例行記者會上，宣佈國務卿蓬佩奧將在六到八日訪問日本、北韓、南韓與中國。蓬佩奧此行主要目的是與金正恩會晤，日期訂在本月七日，以討論北韓全面非核化議題，也可能談及美國總統特朗普與金正恩的第二次峰會。蓬佩奧原先預定八月底出訪平壤，但其後被特朗普叫停。九月二十六日蓬佩奧利用出席聯合國大會機會，與北韓外長李永浩於紐約會面，並接受邀請，前往北韓訪問。除了北韓外，蓬佩奧還將前往日本、南韓與中國，說明平壤行的會談內容。

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