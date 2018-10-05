為腦瘤病童打氣 加醫生先替啤啤熊「動手術」

加拿大一名名叫丹尼爾‧麥克尼利（Daniel McNeely）的醫生真是愛心爆棚呀！他的病人傑克遜‧麥基（Jackson McKie）將要做腦部手術，但不幸地，一直陪伴他的玩具啤啤熊「小BB」（Little Baby）爛了，所以他也自動請纓，先替這個啤啤熊動手術。



該名男童傑克遜一出生便患上罕見的腦瘤，入住加拿大新斯科舍省哈利法克斯市一所醫院，自己也要準備開刀。在動手術之前，他發現一直陪伴着他的玩具啤啤熊「小 BB」（Little Baby）爛了，要求自己的主診醫生先替啤啤熊動手術。



麥克尼利說：「我怎可以說不？」麥克尼利煞有介事，替啤啤熊戴上氧氣罩，自己也戴上口罩，替啤啤熊縫起爛了的「傷口」，但沒有替它打麻醉藥。他把照片放上網，被轉發了七千次。



麥克尼利醫生稍後也會為傑克遜做真正的手術，為他插入一支小小的導管，從腦部抽取液體，減輕他的腦壓。



