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擬改殯儀館作女性俱樂部 前雅虎CEO提議遭批擾民

2018-10-05 列印
　　在殯儀館旁興建的私人俱樂部，你敢不敢去？雅虎（Yahoo）前行政總裁邁耶（Marissa Mayer），近日在加州帕羅奧圖（Palo Alto）市議會大膽提議，欲於市內的最老殯儀館Roller& Hapgood& Tinney原址，創建一家私人俱樂部，專供女性交流活動使用，但市內居民擔心，由邁耶提議而建的俱樂報會製造噪音，社區居民會不堪其擾。

　　據外媒Business Insider報道，Roller& Hapgood& Tinney殯儀館佔地一點一六英畝，曾是帕羅奧圖最悠久的殯儀館。據邁耶於市議會內的提議，她欲將新址命名為「角落之屋」（Corner House），是女性和家庭專用的空間，回饋女性勞心勞力的付出。

　　該場所「計劃於晚間十點前舉行高音量的室外活動」，室內活動則持續到午夜，被認為是指音樂會和派對。當地居民擔心，俱樂部將帶來噪音和交通問題，破壞社區安寧。

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