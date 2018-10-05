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美新登月艇圖樣出爐

2018-10-05 列印
　　美國宇航業巨擘洛歇馬田公司回應太空總署未來十多年內探索月球和火星的計劃，周三公開介紹新一代登月艇的設計圖樣。太空總署計劃再度送人上月球，並要求宇航業公司和太空船製造商提交建議，包括新一代太空船和圍繞月球運行的太空站的建造計劃。根據太空總署定下的時間表，在本世紀二十年代在其他國家協助下裝嵌太空站，目標是在二○二六年再次送太空人上月球。構思中的月球太空站可容納四人。

　　從該公司公開的圖片顯示，新一代登月艇有四隻腳，比一九六九年美國太空人乘坐的登月艇更高。

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