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立陶宛禁行人過馬路用手機

2018-10-05 列印
　　立陶宛政府早前發出新規定，行人過馬路時須避免任何可能分散他們對周邊環境及交通狀況注意力的行為，包括使用手機等移動設備，違者將面臨二十歐羅至四十歐羅（約二百至四百元港幣）的罰款。新規還規定，遇到無交通信號燈管控的人行橫道時，司機必須停車讓行人先過。立陶宛交警局負責人維陶塔斯‧格拉西斯對當地媒體說：「公共場所的市政視頻監控系統將幫助監督新規的執行情況。」

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