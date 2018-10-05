婉拒「新學院」文學獎提名 ﻿巨匠村上春樹﻿﻿無心追逐殊榮﻿

諾貝爾文學獎二○一八年因性醜聞暫停頒發，瑞典文化界成立「新學院」並設新文學獎，日本著名作家村上春樹以大熱姿態入選四強，但他突然以專心寫作為由，辭謝提名。香港才子陶傑認為，村上春樹多次提名諾貝爾文學獎都落選，他再無癮參與競逐任何獎項了。



負責評審諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）因受醜聞纏繞，宣佈推遲頒發二○一八年的獎項。瑞典文化界另設「新學院」（The New Academy），由瑞典圖書管理員負責篩選出一張四十六人的作家名單，經全球逾三萬人的投票，選出最後四強。新學院文學獎評審主席波爾松早前接受共同社訪問時表示，村上春樹在評選中的網絡投票高居榜首，非常有人氣，若村上春樹沒退出這次選舉，他大概獲獎了。



從二○一○年至今，諾貝爾文學獎都如期舉行，中國作家莫言就在二○一二年憑短篇小說《蛙》奪得諾貝爾文學獎，當年呼聲頗高的村上春樹反而無緣。



「貼地」作品屢落選文學諾獎



其實，村上春樹過去多年幾乎每次都是諾貝爾文學獎的熱門人選，每次都失諸交臂。陶傑認為，這是因為他的寫作題材貼近大眾化，但諾貝爾委員是較喜歡小眾化創作。同時，陶傑認為村上春樹這次以專心寫作為由而辭謝「新學院」的文學獎的提名，是因為他多次都落選諾貝爾文學獎，已經無癮參與競逐任何獎項了，退選對他而言，已經無所謂。



今年六十九歲的村上春樹，仍努力筆耕。其長篇小說《殺死騎士團長》遭到日本當局指為「反日」和「討好中國」，但他不忘貼近民眾，除宣揚文學外，還與讀者分享他喜愛的音樂和跑步。



他早前於TOKYO FM當上一個小時的DJ，主持one and the only的特備節目《村上RADIO~Run&Songs~》，與聽眾分享他跑步時常聽的歌曲、音樂和文學大小事。陶傑認為，印刷業已成夕陽行業，作家人才少，所以村上春樹改任電台DJ，宣揚文學創作，這是好事，也是文學家的新出路。



