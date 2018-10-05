派艦隊靠近中國東南海 ﻿美﻿﻿擬藉軍演向華示威﻿

美國國防部數名官員透露，美國海軍提出一項秘密建議，提出在今年十一月某一個星期內，由太平洋艦隊進行一連串大規模軍事演習，展示實力，目的是要向中國發出警告：美國已作好準備抵擋和對抗中方的軍事行動。據美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士說，根據海軍提出的建議草案，美軍將會出動戰艦、戰鬥機和軍隊，進行高度集中性的軍演，藉以展示美國有能力在數條戰線上，抵抗潛在敵人。



根據這項計劃，美軍會派出戰艦和戰機，在南海及台灣海峽靠近中國領空和領海，顯示美國支持及捍衛國際海域航行自由。若美方真的這樣做，意味着美軍戰艦和戰機可能會在接近中國解放軍的區域活動。消息人士沒有披露具體的演習日期，但美國將於十一月六日舉行國會中期選舉，如果美軍的行動受到中方挑戰，可能會對執政共和黨及總統特朗普的政府帶來政治影響。軍演的地點可能是接近中國的太平洋，也可能遠至南美洲西岸對開海域，中國近年在南美洲有愈來愈多投資。



