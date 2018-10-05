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美國務卿第四度訪北韓

2018-10-05 列印
　　據外媒報道，美國國務卿蓬佩奧表示，對於周末訪問北韓，能為美朝第二次峰會和北韓無核化帶來進展感到樂觀。今次將會是蓬佩奧一年內第四次訪問平壤。蓬佩奧早前趁聯大會議期間跟北韓外長李勇浩會面，並接受金正恩邀請，於今個月訪問北韓，推動無核化談判及磋商舉行第二次美朝峰會。而到達北韓前，蓬佩奧將於星期六先訪問日本跟日本首相安倍晉三，外相河野太郎會晤。到星期日訪問完北韓，就會前往南韓首爾跟南韓總統文在寅和外長康京和見面。蓬佩奧之後轉到北京跟中方官員討論雙邊、地區和全球問題。

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