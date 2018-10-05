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蘇丹喀土穆機場 軍機遭追撞損毁

2018-10-05 列印
　　事故發生在當地星期三（三日），在蘇丹喀土穆國際機場（Khartoum International airport）十八號跑道上，兩架飛機都是軍機，一架為安-26，另一架為安-32。根據現場閉路電視片段，當時能見度良好，兩架軍機一前一後在跑道上快速滑行，安-32從突然從後面撞上了安-26的尾部，導致兩架飛機嚴重受損。從照片顯示，後面一架飛機似乎整個機頭都不見了。事發後，要將二千八百九十米的跑道關閉，沒有人員傷亡的信息。

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