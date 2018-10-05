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預言「上帝粒子」存在 美國科學家逝世

2018-10-05 列印
　　一九八八年諾貝爾物理學獎得主、曾預言「上帝粒子」存在的萊德曼（Leon Lederman）博士，於美國當地時間周三（三日）於一所養老院逝世，享年九十六歲。據外媒報道，與萊德曼結縭三十七載的妻子艾倫（Ellen Carr Lederman）坦言丈夫近年的部份記憶喪失症愈來愈嚴重。芝加哥大學教授特納（Michael Turner）聽聞萊德曼的死訊，也發佈聲明悼念緬懷，「他對於自然界的基本力與粒子的理解方面貢獻卓越」。

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