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申請不出席宣判 ﻿李明博﻿﻿一審判囚15年﻿

2018-10-06 列印
　　南韓首爾中央地方法院昨日（五日）下午宣判，南韓前總統李明博被控受賄、濫用職權、貪污及逃稅等十六項罪名，一審被判十五年，並罰款一百三十億韓圜（約九千萬港元）。全案仍可上訴。據韓聯社報道，李明博的代表律師表示，李明博身體狀況不佳，無法撐完兩小時的審判，加上審判要直播播出難以暫停，前總統出庭畫面可能破壞國家形象，因此申請不出席宣判。

　　現年七十六歲的李明博共被控十六項罪名，檢方上月要求法院將他判囚二十年、罰款一百五十億韓圜（約一點零五億港元），及沒收其一百一十億韓元財產（近七千八百萬港元）。

　　報道稱，李明博今年三月二十二日被關押，四月初被首爾中央地檢署以涉嫌受賄貪汙等十六項罪名起訴，檢方表示，李明博於二○○八年至二○一三年擔任南韓總統期間，涉嫌收受賄賂、貪污、瀆職、逃漏稅、濫權、背信及違反選罷法，他隨後被依相關罪名起訴，成為南韓史上因貪腐被逮並接受審判的第四位前總統。

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